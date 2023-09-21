موجز لأهم أعمال الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس بالمناطق المنكوبة

تواصل الشركة العامة للكهرباء حتى اليوم الخميس، جهودها لإصلاح أضرار السيول والفيضانات التي ضربت العديد من المناطق في البلاد جرّاء العاصفة “دانيال” التي خلفت الأضرار الجسيمة في البنى التحتية وبالأخص في المنطقة الشرقية المنكوبة.

ووفقاًَ لمنصة “الشركة العامة للكهرباء” فقد قامت فرق الصيانة التابعة للشركة بأعمال صيانة واسعة النطاق في مختلف المناطق، شملت تركيب أعمدة جديدة، وشد أسلاك، وإصلاح المحولات المتضررة.

ومن أبرز أعمال الصيانة التي قامت بها الشركة اليوم:

تركيب 10 أعمدة خشبية و 1200 متر سلك عاري على خط 11 كيلو فولت، بمنطقة جردس الجراري غرب البيضاء.

إعادة توصيل التيار الكهربائي لأحياء وسط مدينة درنة.

تركيب 8 أعمدة 11 كيلو فولت بمنطقة وسيطة، بطة ببنغازي.

استبدال محولات معطوبة من الحنية ودائرة توزيع الساحل بأخرى جديدة.

إجراء أعمال صيانة على خط الساحل الشرقي بطول 9 كيلو متر.

فك وتركيب محطة 11 كيلو فولت حيث تم تنظيفها وإزالة مخلفات الإعصار منها، كما استؤنف العمل بداخلها إلى حين تغذيتها و رجوع التيار الكهربائي إليها.

إصلاح الأعطال بالشبكة المتضررة في شارع الحدائق غرب درنة.

تركيب قاطع هوائي و رأس كابل خارجي في منطقة قندولة.

صيانة خط البحوث الزراعية ض/ع بتركيب محول وتوصيل أسلاكه و تغذيته بالتيار الكهربائي.

وأكدت الشركة أنها تواصل جهودها لإصلاح جميع الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء، وإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.