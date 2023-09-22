موجز لأهم أعمال شركة الكهرباء اليوم الجمعة بالمناطق المنكوبة

تستمر الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، في جهودها لإصلاح أضرار السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية، وذلك من خلال فرق عمل متخصصة.

ووفقاً لأهم أعمالها اليوم والتي أوردتها عبر منصتها الرسمية “الشركة العامة للكهرباء” يتواصل العمل على تكرير الزيت لمحول القدرة للمحطة المجرورة في دائرة توزيع غرب درنة، تمهيداً للدخول به على الشبكة بعد أن تم الانتهاء من استبدال محطة مفاتيح آبار شيحة القديمة بأخرى جديدة.

كما قامت فرق الصيانة بدائرة توزيع درنة، باستكمال تركيب صناديق التوزيع وعددها (4)، والعمل جار على تركيب الأسلاك بهدف إرجاع التيار الكهربائي لكامل المنازل الواقعة بشارع مصرف العقاري.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء: أنها تواصل جهودها لإصلاح جميع الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء في مدينة درنة، وإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.