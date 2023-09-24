موجز لأهم أعمال الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد بالمناطق المنكوبة

تواصل الشركة العامة للكهرباء حتى اليوم الأحد، جهودها لإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في مطلع سبتمبر الجاري.

ووفقاً لما أوردته منصة “الشركة العامة للكهرباء” فقد قامت فرق الصيانة التابعة لإدارة الجهد المتوسط بنغازي، بأعمال صيانة لكوابل جهد 30 كيلو فولت جنوب مصنع الإسمنت، التي طالتها أعطال جسيمة نتيجة التقلبات الجوية، كما قامت فرق إدارة توزيع سرت بتركيب وشدّ مسافة أكثر من كيلو متر خط ضغط عالي، وتشغيل ما يقارب 60 منزل في منطقة البياضة.

كما أن الشركة قامت بإعادة التيار الكهربائي على كامل منطقة “باندس” شرق البلاد، بعد أن تضررت مكونات الشبكة داخلها بالكامل جراء الإعصار، وقامت فرق إدارة توزيع ترهونة بدائرة توزيع وسط البيضاء بصيانة خط الحمامة القديمة من محطة زيدان بطول 5 كم.

وتواصل الفرق الفنية التابعة لباقي الإدارات توزيع الكهرباء في المنطقة الشرقية أعمالها لإصلاح الأعطال والأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية، حيث وصلت صباح اليوم الأحد إلى مخازن الشركة بمدينة البيضاء القافلة الثالثة من المعدات الكهربائية وقطع الغيار والمحولات الهوائية والمحطات الجاهزة بمختلف الأحجام والأعمدة الخشبية، إلى جانب أكثر من 400 فني ومختص من كوادر الشركة.

ومن المتوقع أن تدخل المحطة المجرورة آبار شيحة، التي تم تنفيذ شبكة تأريض لها وقياس قيمة التأريض لها، للشبكة مساء هذا اليوم، كما لا تزال أعمال الصيانة الطارئة جارية بمدينة درنة، حيث تقوم فرقة الكوابل التابعة لإدارة توزيع زليتن بتركيب عدد 2 صندوق توزيع 400 A بمنطقة باب طبرق.

وأكّدت الشركة أن العمل مستمر دون توقف لحين معالجة كل الأضرار وإعادة التيار الكهربائي لكل بيت بالمناطق المنكوبة.