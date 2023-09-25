موجز لأهم أعمال الشركة العامة للكهرباء اليوم الإثنين بالمناطق المنكوبة

تواصل شركة الكهرباء جهودها لإصلاح الأعطال التي تسببت بها الأضرار الناجمة عن الإعصار الذي ضرب مدينة درنة والمناطق المجاورة لها في مطلع سبتمبر الجاري.

وفقا لمنصة “الشركة العامة للكهرباء” قامت فرق الصيانة بإجراء أعمال صيانة في عدة مواقع، والتي من أهمها التالي:

صيانة صناديق توزيع وتركيب علب توزيع جديدة في مدينة سوسة بالجبل الأخضر.

شد أسلاك لمسافة 1300 متر وتركيب عدد 4 أعمدة جديدة في منطقة الدبوسية بالجبل الأخضر.

شد تفريعة المسجد على خط الغريقة وسحب سلك مسافة 900م وتركيب 9 أعمدة وجاري العمل على استكمال باقي الخط.

شد أسلاك كهربائية لمسافة 1000 متر وتركيب عازل قرصي و لوازم شد في قرية أبو شمال بالقبة.

انتهاء أعمال الصيانة على خط حميد و الحمراء وذلك بعد شد سلك معزول مسافة 600 م وتركيب خطافات بالعوازل وتجهيز وتشغيل محول قدرة 100 كيلو فولت.

تركيب مولد احتياطي جديد في مستشفى البياضة القروي.

إتمام العمل على خط الحمامة المحطة الفرعية زيدان وذلك بتركيب عمودين وشد أسلاك لمسافة 150 متر وربط وصلات وتغيير عدد 3 مناسل.

استبدال صندوق توزيع حجم A400 متهالك بآخر جديد في البيضاء.

تشغيل جزء كبير من خط 11 ك ف ستلونة بمنطقة غرب البيضاء.

توصيل كابل أرضي حجم 95×3.5 بطول 100 متر في سيدي مهيوس.

صيانة خط سيدي رافع.

تغيير كابل المولد وصيانة القلاب بمصيف امليا في درنة.

توصيل التيار الكهربائي ض م.

تنفيذ خط 11 كيلو فولت بدل الخط المتضرر لتغذية تجمعين سكنيين في درنة.

وتواصل الشركة جهودها لإصلاح الأعطال التي تسببت بها الأضرار الناجمة عن الإعصار، وتهدف إلى استعادة التيار الكهربائي لجميع المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.