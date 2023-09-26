موجز لأهم أعمال الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء بالمناطق المنكوبة

تواصل الشركة العامة للكهرباء حتى اليوم الثلاثاء، جهودها لإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي ضربت شرق البلاد مطلع سبتمبر الجاري.

ووفقا لما أوردته منصة “الشركة العامة للكهرباء” قامت الفرق الفنية بتركيب أعمدة وشدّ أسلاك في مناطق متفرقة من الجبل الأخضر.

وفي إطار هذه الجهود، قامت فرق إدارة توزيع الجنوبية بتركيب أعمدة وشد أسلاك في منطقتي قندولة وبونسية بدائرة غرب البيضاء، كما قامت فرق إدارة توزيع طرابلس باستبدال العلب المتهالكة بالمحطة رقم 6 أبو نوارة.

وعلى صعيد مناطق الجبل الأخضر، نجحت فرق إدارة توزيع الجبل الأخضر مكتب تشغيل سوسة في إصلاح العديد من الأضرار الناجمة عن الفيضانات، حيث تم تجهيز وتشغيل محول قدرة 100 كيلو فولت أمبير بحي الحمراء، وفك سلك معزول مسافة 750 متر، وشد سلك معزول مسافة 400 متر مع تركيب خطافات عوازل عدد 8، بالإضافة لتجهيز وتشغيل محول 300 كيلو فولت أمبير على خط الحمراء.

كما قامت فرق إدارة توزيع تاورغاء بتركيب عدد 2 برج خشبية وتركيب عدد 2 محول هوائي بدل المحولين المتضررين في منطقة الوادي بكرسه بمدينة درنة، كما قامت فرق الصيانة لدائرتي توزيع بن جواد والواحات بإدارة توزيع اجدابيا والهلال النفطي باستبدال لوحة توزيع بمنطقة شيحة بدائرة غرب درنة.

قامت فرق الصيانة التابعة لإدارة توزيع الغربية بتجميع وتركيب برج حديدي فردي بمساندة فنيي دائرة القبه وزرعه على ضفة الوادي، كما تم زرع باقي الأعمدة وسحب الأسلاك على خط أبو شمال وسط تضاريس صعبة.

وتواصل فرق الشركة العامة للكهرباء أعمالها لإصلاح الأضرار الناجمة عن الفيضانات، بهدف إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.