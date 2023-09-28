موجز لأهم أعمال شركة الكهرباء اليوم الخميس بالمناطق المنكوبة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، استمرار جهودها لإعادة التيار الكهربائي للمناطق المنكوبة جراء الإعصار الذي ضرب المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي.

حيث أن فرق الصيانة التابعة لها ما تزال تعمل ليلًا ونهارًا لتركيب المحولات والخطوط الكهربائية، وإصلاح الأعطال التي تسببت بها السيول.

ووفقاً لما أوردته منصة “الشركة العامة للكهرباء” أن فرق الصيانة تمكنت من إعادة التيار الكهربائي إلى منطقة قندولة بعد تركيب محول 200 كيلو فولت أمبير، والعمل جار على إجراء تفريعة للخطوط الزراعية.

كما انتهت من تجهيز محطة مستشفى الجراحة بالمدخل الغربي، وتغذية موقع ثلاجات الجثث.

وفي مدينة درنة، قامت فرق الصيانة بتركيب لوحة توزيع بالقرب من مصرف التجاري والتنمية، كما بدأت في فحص واختبار كوابل جهد 11 كيلو فولت خروجات محطة 30/11 ك.ف وسط المدينة.

وفي مدينة البيضاء، تم تركيب عدد 18 عمود وتغيير مسار الخط من مجرى الأودية، وشحن المحولات وإعادة التيار الكهربائي إلى منطقة ستلونه.

وأكدت الشركة أن جهودها مستمرة لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المنكوبة في أسرع وقت ممكن.