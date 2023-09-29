موجز لأهم أعمال الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة بالمناطق المنكوبة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الجمعة عن إنجاز أعمال صيانة وإصلاح واسعة النطاق في المناطق المنكوبة جراء إعصار “دانيال” الذي ضرب البلاد في العاشر من سبتمبر الماضي.

ووفقا لما ورد بمنصة “الشركة العامة للكهرباء” تم تعديل 13 عمود ضغط عالي بمنطقة الوسيطة، وشد أسلاك ضغط عالي بطول 800 متر، واستبدال برج محول، وتعديل أعمدة ضغط عالي وشد أسلاك ضغط عالي مسافة 900 متر، وأسلاك ضغط متوسط مسافة 180 متر، وتعديل أعمدة ومناسل ضغط عالي.

كما تم استكمال تركيب باقي أسلاك ضغط عالي بطول حوالي 2000 متر، وتركيب أعمدة خشبية على تفريعتين ضغط عالي تغذي عدد 4 محولات هوائية وعدد 2 محولات أرضية حجم 500 كيلو فولت أمبير بمنطقة ستلونة غرب مدينة البيضاء.

وفي درنة، تم تنفيذ خروج من محطة ابريك بدر لتغذية المساكن الواقعة خلف محطة التوزيع بمدينة درنة جهد 11 كيلو فولت.

كما تم العمل على شد الأسلاك وتركيب الأعمدة بمنطقة الخويمات جنوب البيضاء، وتركيب الأعمدة وشد الأسلاك بمنطقة الحمامة جنوب البيضاء.

وفي الجبل الأخضر، تم إنهاء العمل على خط وادي الهيشة بمنطقة القبه بطول واحد ونصف كيلو متر، وشحن الخط المغذي لحي البزمين علي وادي أبو شمال، والعمل على نصب أعمدة وتركيب محولات هوائية وشد أسلاكها لتغذيتها بالتيار الكهربائي داخل خط أبو شمال.

كما تم تركيب واختبار قلّاب 11كيلو فولت بنجاح بالمحطة الفرعية لمستشفى البيضاء المركزي.

وأكدت الشركة أنها تواصل جهودها لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.