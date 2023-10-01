موجز لأهم أعمال الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد بالمناطق المنكوبة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن استئناف التيار الكهربائي إلى عدد من المناطق الشرقية المتضررة من السيول والفيضانات، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة.

ووفقا لما ورد بمنصة “الشركة العامة للكهرباء” أنه تمّ إعادة التيار الكهربائي إلى مجمع عائلة اللاّص ومجمع أم الرخم في درنة، وإلى خط تفريعة الخلاطات الغريقة في البيضاء.

كما تم تركيب عدد 7 أعمدة وتركيب أسلاك جديدة مسافة 1250 متر بدلًا عن الشبكة المتضررة من مجرى السيول على خط ستلونه غرب البيضاء.

وفي درنة، تم تركيب صندوق توزيع 400 أمبير بمستشفى الوحدة العربية التعليمي، واختبار عدد 3 كوابل جهد 11 وتم تحديد العطب في كابلين.

وفي البيضاء، تم إجراء أعمال داخل خط سي الحمري من شد أسلاك ض.ع و تركيب عوازل وربط وصلات على الجزء المنفذ للربط بين محطتي البيضاء وقندولة.

كما تم إجراء إختبارات الغازات للزيت واختبارات العزل واختبارات الثبات للمحول الجديد 30/11 كيو فولت بمحطة غرب درنة تجهيزًا لربطه وشحنه بالمحطة.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أنها تعمل على مدار الساعة لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن.