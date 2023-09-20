موجز لأهم أعمال الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء بالمناطق المنكوبة

تواصل فرق الشركة العامة للكهرباء أعمال الصيانة وإرجاع التيار الكهربائي للمنطقة الشرقية المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها جرّاء إعصار “دانيال” المدمّر خلال الأيام الماضية.

ووفقاً لما ورد بمنصة “الشركة العامة للكهرباء” لأهم أعمالها اليوم الأربعاء ليلاً ونهاراً:-

تمكنت فرق إدارة توزيع طرابلس من نقل عدد من المحولات وبكرات الأسلاك، وتوزيعها على مواقع العمل المتضررة؛ تمهيداً للبدء في إجراء أعمال الصيانة وإرجاع التيار الكهربائي للمواطنين.

أعادت فرق إدارة توزيع ترهونة والإدارة العامة للتركيبات، التيار الكهربائي بكامل منطقة سي محمد الحمري.

انتهت فرق إدارة توزيع غريان والجفارة ومكتب صيانة الحنية من تشغيل جزء من خط الحنية وتشغيل ما يقارب عن ( 65 ) محول.

قامت فرق الصيانة التابعة لدائرة صيانة الجهد المتوسط درنة ودائرة الجهد المتوسط الغربية ودائرة صيانة الجهد المتوسط الجبل الغربي باستبدال محطة 11 كيلو فولت آبار مياه شيحة بأخرى جديدة.

أعادت فرق الصيانة بإدارة توزيع الساحل التيار الكهربائي لمنطقة الخراشيف بمدينة شحات.

قامت فرق الصيانة بدائرة توزيع سوسة باستبدال عدد ( 4 ) صناديق توزيع و توصيلها بكابلات خط 11 م.ف.

قامت فرقة صيانة الخطوط الهوائية بإدارة توزيع الساحل الغربى المكلفة بالعمل بإدارة توزيع الجبل الأخضر دائرة شحات بتعديل وصيانة العوازل ض .ع وكذلك قطع الأشجار على خط القاعدة.

قامت فرقة المحولات التابعة لإدارة توزيع الساحل الغربى المكلفة بالعمل بإدارة توزيع الجبل الأخضر بصيانة عدد من المحولات مختلفة الأحجام وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة.

تم الانتهاء من عمل وصلتين لكابل الرياضية – الصناعية جهد 66 كيلو فولت.

قامت فرقة الكوابل بدائرة توزيع تاورغاء بإصلاح كابل معطوب جهد 11 ك.ف، شملت أعمال الإصلاح تنفيذ وصلة حرارية وعدد ( 2 ) رأس كابل ضغط عالي للكابل الرابط بين محطتي ابريك بدر ومديرية أمن درنة.

بدأت فرقة إدارة توزيع المرقب في تنفيذ وإرجاع الكهرباء في حي أبومعدي وأحياء أخرى بدائرة توزيع سوسة.

قامت فرق الصيانة التابعة لدائرة توزيع الكفرة بتركيب ثلاث أعمدة وإعادة تأهيل عدد 8 أعمدة وشدّ مسافة 800 متر سلك ض . ع وشد سلك ض . م مسافة 2000 متر مع قص الأشجار.

تواصل أعمال الصيانة على خط وادي الحمر الذي تعرض لأضرار جسيمة نتيجة السيول.

قامت فرق الصيانة بدائرة توزيع الحي الصناعي ودائرة توزيع السراج بالتعاون مع دائرة غرب البيضاء بالعمل علي ترجيع خط 11 ك.ف المتضرر من السيول بمنطقة جردس غرب البيضاء.

تم تركيب الشاحن وربط الكوابل علي محطة مفاتيح آبار شيحة الجديدة وشحنها علي المصدر السابق.

تعمل فرق الصيانة و الخطوط بإدارة توزيع الوسطى على شدّ كوابل و أسلاك الضغط العالي بدايةً من إزالة الأشجار المتراكمة عليها و التي خلفها الإعصار “دانيال” من ثم تثبيت الأعمدة الكهربائية و شد أسلاكها داخل خطوط الرابطة بين الغريفة و حي التفاح بمدينة البيضاء.

وتواصل فرق الشركة العامة للكهرباء أعمالها في إصلاح ما تبقى من الأعطال حتى إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة بالكامل.