موجها خطابه إلى «الدبيبة».. «عون» يُطالب بسحب قرار تنظيم مجلس الطاقة

طالب وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون رئيس حكومته بسحب قرار إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة؛ باعتباره محاولة لسلب اختصاصات الوزارة.

,اوضح عون في خطابه الموجه للدبيبه أنّ قرار إعادة تنظيم مجلس شؤون الطاقة لم يتخذ أي إجراء بشأن الموافقة على تنازل شركة «بي بي» على جزء من حصتها لصالح شركة «إيني» وترحيل البت فيه لمجلس الطاقة بالمخالفة مع عدم اختصاصه.

وأكد عون على ضرورة سحب قرار الموافقة على تنازل شركة بي بي عن جزء من حصتها لصالح شركة إيني باعتباره صادرا عن جهة غير مخولة بذلك.

وأشار عون إلى أنّ قرار إعادة تنظيم المجلس الأعلى غير معقول إداريا وتشريعيا؛ لأنه يجمع الوزارة ومؤسسة النفط في مكان واحد لتقييم عملهما اللتين أعدتاه واعتمدتاه.

وكان الدبيبة قد أصدر في وقت سابق القرار رقم 790 للعام 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة ما أثار جدلا واسعا بين وزير النفط والدبيبة حول مخالفته للقانون، فضلا عن تدخله في اختصاصات الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط.