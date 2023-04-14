موجها رسالة إلى الأطراف الفاعلة.. «غوتيريش» يدعو للتعاون مع لجنة «باتيلي»

قال الأمين العام للأمم المحتدة أنطونيو غوتيرش إنّ استمرار الجمود السياسي في ليبيا سيحبط تطلعات الليبيين وحقهم في اختيار ممثلهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

ودعا غوتيريش جميع الأطراف الفاعلة إلى التعاون مع اللجنة رفيعة المستوى للانتخابات المقترحة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل وضع الصيغة النهائية للتحضيرات لإجراء الانتخابات.

ورحب غوتيريش بإنشاء لجنة اتصال تابعة للجنة 5+5 تشاد والنيجر والسودان، مطالبا في الوقت ذاته ضرورة انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة لتخفيف حدة التأثير على بلدان الساحل، وفق قوله.

وشدد غوتيريش على أهمية الحاجة إلى مصالحة وطنية تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق لمعالجة الانقسام الداخلي، لافتا إلى أنه لايمكن لعملية أن تؤدي إلى سلام مستدام غير عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة لجميع الليبيين.

وأعرب غوتيريش عن أسفه إزاء استمرار الجمود السياسي الذي يشكل عقبة أمام إصدار الميزانية واستئناف عملية توحيد المصرف المركزي وإصلاحه.

ودعا غوتيريش إلى العمل على إدارة ثروات البلاد ومواردها بطريقة خاضعة للمساءلة وشفافية منصفة وفعالة وتأمين الإشراف المناسب عليها.

وحث غوتيريش الجهات الأمنية في ليبيا على إنهاء حملة الترهيب ضد الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي تمارس حقوقها في التجمع السلمي وحرية التعبير باعتبار تلك التصرفات تُنذر بالخطر، وفق لقوله.