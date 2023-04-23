موجها كلامه لما سمّاهم دعاة التقسيم.. «الدبيبة»: ليبيا موحدة وعيدها واحد

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن أمله أن تبتعد ليبيا عن محاولات شق الصف بين أبناء الشعب الواحد، والدين والبلد الواحد.

وأوضح الدبيبة أنّ هذا الأمر لن يقوم إلا باحترام مؤسسات الدولة واختصاصاتها واحترام القانون، معتبرا من سمّاهم دعاة الانقسام والمؤسسات الموازية بأنّهم يعبثون، وأنّ الحكومة تعمل على وحدة البلاد، بحسب وصفه.

وتوجّه الدبيبة بالقول: “يا دعاة الانقسام، شعبنا شرقا وغربا وجنوبا ووسطا واحد، عيده واحد، فرحة العيد تجمع أبناءه وتوحدهم”.

وتابع الدبيبة أنّ ظروف شهر رمضان المعظم هذا العام هي الأفضل منذ سنوات، وأنّ جميع الليبيين يؤكدون ذلك وعاشوه واقعا لا يمكن نكرانه، وفقا لقوله.