مودريتش لا يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي!

أعلن نجم المنتخب الكرواتي ونادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، لوكا مودريتش بأنه لا يستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية للعام الحالي لوجود لاعبين آخرين أفضل منه على حد قوله.

حيث صرح مودريتش للصحيفة الفرنسية التي تمنح جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب قائلاً:

“لن تسمعني أقول أنني استحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية فهناك آخرين يستحقونها”.

هذا ورشح النجم الكرواتي 5 لاعبين للفوز بالكرة الذهبية وهم، الثلاثي الفرنسي: رفائيل فاران، أنطوان غريزمان وكيليان مبابي، إضافة إلى النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، اللذين احتكرا اللقب في آخر 10 سنوات بالتساوي فيما بينهما.

كما أشار نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا إلى أن الجائزة يجب أن تذهب إلى أحد الفرنسيين الثلاثة، الفائزين بكأس العالم 2018، وفضل أن تكون من نصيب أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد.

وكان لوكا مودريتش قد فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وجائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك بعد موسم استثنائي قدمه مع ناديه ريال مدريد الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا، ومع منتخب بلاده الذي بلغ نهائي مونديال روسيا 2018.