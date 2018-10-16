مودريتش يشعر بالخيبة بعد فقدان رونالدو وزيدان

حيث قال لوكا مودريتش في حوار صحفي:
“لم أتوقع رحيل أي منهما (رونالدو والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان)”.
مضيفاً:
“عندما انتشرت الأخبار بخصوص رحيل رونالدو، دخلنا في رهان داخل غرفة خلع الملابس، وكان الرهان على بقائه وعدم رحيله”.
كما تابع نجم خط وسط الفريق الملكي حديثه قائلاً:
“كنا على يقين بأن رونالدو لن يرحل من ريال مدريد. ولكن في النهاية، كل شخص له حرية الاختيار”.
في سياق متصل كشف لوكا مودريتش عن أمنياته، قائلاً:
“كنت أود اللعب إلى جانب زفونيمير بوبان، قدوتي في المنتخب الكرواتي وكذلك اللعب مع زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو”.
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