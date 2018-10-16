مودريتش يشعر بالخيبة بعد فقدان رونالدو وزيدان

حيث قال لوكا مودريتش في حوار صحفي:

“لم أتوقع رحيل أي منهما (رونالدو والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان)”.

مضيفاً:

“عندما انتشرت الأخبار بخصوص رحيل رونالدو، دخلنا في رهان داخل غرفة خلع الملابس، وكان الرهان على بقائه وعدم رحيله”.

كما تابع نجم خط وسط الفريق الملكي حديثه قائلاً:

“كنا على يقين بأن رونالدو لن يرحل من ريال مدريد. ولكن في النهاية، كل شخص له حرية الاختيار”.

في سياق متصل كشف لوكا مودريتش عن أمنياته، قائلاً: