رياضة

مودريتش يشعر بالخيبة بعد فقدان رونالدو وزيدان

عين ليبيا | نُشر: 16 أكتوبر 2018 - 14:00
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2018 - 12:49
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موديريتش
مودريتش: “عندما انتشرت الأخبار بخصوص رحيل رونالدو، دخلنا في رهان داخل غرفة خلع الملابس، وكان الرهان على بقائه وعدم رحيله”. [إنترنت]
كشف النجم الكرواتي لوكا مودريتش بأن أياً من لاعبي ريال مدريد، لم يتوقع رحيل زميلهم السابق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

حيث قال لوكا مودريتش في حوار صحفي:

“لم أتوقع رحيل أي منهما (رونالدو والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان)”.

مضيفاً:

“عندما انتشرت الأخبار بخصوص رحيل رونالدو، دخلنا في رهان داخل غرفة خلع الملابس، وكان الرهان على بقائه وعدم رحيله”.

كما تابع نجم خط وسط الفريق الملكي حديثه قائلاً:

“كنا على يقين بأن رونالدو لن يرحل من ريال مدريد. ولكن في النهاية، كل شخص له حرية الاختيار”.

في سياق متصل كشف لوكا مودريتش عن أمنياته، قائلاً:

“كنت أود اللعب إلى جانب زفونيمير بوبان، قدوتي في المنتخب الكرواتي وكذلك اللعب مع زين الدين زيدان، والبرازيلي رونالدو”.

 

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