«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل

خفّضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية، بسبب تأثير الحرب على قطاع غزة.

وقالت موديز إن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل جاء بعد تقييم لها بين أن “النزاع العسكري المستمر مع “حماس” وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد المخاطر السياسية لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسساتها التنفيذية والتشريعيّة وقوّتها المالية في المستقبل المنظور.

وأضافت موديز أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

بدوره، علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك بقوله “اقتصاد إسرائيل متين، وخفض التصنيف الائتماني سببه أننا في حالة حرب”.

وكانت وكالة موديز قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة بعد 12 يوما على اندلاع الحرب، وفي نوفمبر من العام الماضي، نشرت تقريرا خاصا عن الاقتصاد الإسرائيلي خفضت فيه توقعاتها لتصنيف إسرائيل من “مستقر” إلى “سلبي”.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن الحرب الإسرائيلية على غزة، تكلف إسرائيل أموالا كبيرة، تصل إلى ربع تريليون شيكل في الأشهر المقبلة، بحسب توقعات وزارة المالية.