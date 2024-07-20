«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا لأول مرة منذ 10 سنوات

رفعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لتركيا للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، وهو ما يمثل أحدث تطور في جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.

وذكر موقع «الشرق للاخبار » أنه تمت ترقية التصنيف الائتماني درجتين ليرتفع إلى (B1) من (B3)، مع نظرة مستقبلية إيجابية.

ولا يزال تصنيف تركيا أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية، لتكون على قدم المساواة مع الأردن وبنغلاديش.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب ترقيات من قبل وكالتي “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” للتصنيفات الائتمانية، حيث أدت عودة تركيا للسياسات التقليدية إلى تحول في التضخم، وزيادة سريعة في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

قالت “موديز”: “المحرك الرئيسي للترقية إلى (B1) هو التحسينات في مجال الحوكمة، وبشكل أكثر تحديداً العودة الحاسمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية”.

وأضافت: “يؤدي هذا إلى أول نتائج واضحة من حيث الحد من الاختلالات الرئيسية بالاقتصاد الكلي في تركيا”.