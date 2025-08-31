مودي يرفض ترشيح ترامب لجائزة نوبل.. تدهور حادّ بالعلاقات الأمريكية الهندية

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة نيويورك تايمز، أن العلاقات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب شهدت تدهورًا ملحوظًا بسبب رفض مودي ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وجاءت الأزمة خلال مكالمة هاتفية بين الزعيمين في 17 يونيو، حيث أعرب ترامب عن فخره بدوره في إنهاء التصعيد العسكري بين الهند وباكستان، وأوضح أن باكستان سترشحه للجائزة.

من جهته، أشار مودي إلى أن ترامب لا علاقة له بوقف إطلاق النار، مما أدى إلى توتر واضح في العلاقة بين الطرفين.

ووفق صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونغ، حاول ترامب الاتصال بمودي أربع مرات خلال الأسابيع الماضية، لكنه لم يلق أي تجاوب من رئيس الوزراء الهندي.

وكان ترامب قد صرح في فبراير الماضي بأنه يستحق جائزة نوبل للسلام، فيما أيد رئيس تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا ترشيحه إذا أسفرت جهوده عن حلول سلمية للصراعات في أوكرانيا وقطاع غزة.

كما أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن دعمه لترشيحه، معتبراً أن الجائزة لم تعد ذات صلة إلا بمساهمات صانعي السلام الفعلية.

وفي المقابل، سعى عدد من القادة العالميين لدعم ترشيح ترامب، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أرسل رسالة رسمية إلى لجنة نوبل، ووزير الخارجية الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي، الذي اعتبر أن ترامب يستحق الجائزة لأي مساهمة في حل النزاعات الدولية، بالإضافة إلى ترشيح الحكومة الباكستانية للرئيس الأمريكي لعام 2026 تقديرًا لتدخله الدبلوماسي أثناء التصعيد الأخير بين الهند وباكستان.