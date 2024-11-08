«موراتا» يتعرّض لإصابة قويّة في الرأس بسبب زميله

تعرض الإسباني ألفارو موراتا مهاجم ميلان الإيطالي لضربة قوية في الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى أثناء تدريبات فريقه يوم الخميس

وأوضح ميلان ذلك قائلا:” خلال الحصة التدريبية صباح اليوم الخميس تعرض موراتا لإصابة كبيرة في الرأس أثناء تصادمه مع زميله في الفريق المدافع بافلوفيتش”.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية الأولية تم استبعاد وجود إصابة خطيرة لدى اللاعب لكن النادي قرر استبعاده من المباراة المقبلة ضد كالياري في الدوري الإيطالي كإجراء احترازي.

ألفارو موراتا سيغيب عن مباراة كالياري،

خلال تدريبات اليوم، تعرض المهاجم الإسباني لإصابة في الجمجمة بعد اصطدام قوي للغاية مع ستراهينيا بافلوفيتش، أعطى التصوير بالرنين المغناطيسي نتيجة سلبية، ولكن على أي حال سيتم استبعاد الرقم "7" من التشكيلة. pic.twitter.com/zs2ZAQpT3a — رامي (@sh_r2009) November 7, 2024

ومنذ عودته إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف من أتلتيكو مدريد الإسباني سجل موراتا (32عاما) 3 أهداف في 12 مباراة بما في ذلك خلال فوز ميلان على ريال مدريد 3-1 في دوري أبطال أوربا.

يذكر أن موراتا انضم إلى ميلان من أتلتيكو مدريد في يوليو مقابل 10.9 مليون جنيه إسترليني.

+++🚨🚨سكاي : موراتا سيغيب عن لقاء كالياري لإصابة قوية في الرأس خلال التدريبات اليوم إثر اصطدامه مع بافلوفيتش. pic.twitter.com/2w9yZxfS4i — أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) November 7, 2024