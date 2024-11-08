«موراتا» يتعرّض لإصابة قويّة في الرأس بسبب زميله

تعرض الإسباني ألفارو موراتا مهاجم ميلان الإيطالي لضربة قوية في الرأس نقل على إثرها إلى المستشفى أثناء تدريبات فريقه يوم الخميس
وأوضح ميلان ذلك قائلا:” خلال الحصة التدريبية صباح اليوم الخميس تعرض موراتا لإصابة كبيرة في الرأس أثناء تصادمه مع زميله في الفريق المدافع بافلوفيتش”.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية الأولية تم استبعاد وجود إصابة خطيرة لدى اللاعب لكن النادي قرر استبعاده من المباراة المقبلة ضد كالياري في الدوري الإيطالي كإجراء احترازي.
ومنذ عودته إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف من أتلتيكو مدريد الإسباني سجل موراتا (32عاما) 3 أهداف في 12 مباراة بما في ذلك خلال فوز ميلان على ريال مدريد 3-1 في دوري أبطال أوربا.
يذكر أن موراتا انضم إلى ميلان من أتلتيكو مدريد في يوليو مقابل 10.9 مليون جنيه إسترليني.
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