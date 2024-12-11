موريتانيا.. البحث مستمر عن قارب مفقود ينقل 84 مهاجراً

أعلنت منصة “هاتف الإنذار”، تلقي نداءات المستغيثين في البحر بفقدان قارب يقل 84 مهاجرا أبحر من سواحل “نواذيبو” الموريتانية منذ يوم السادس من الشهر الجاري”.

وأشارت المنصة على موقعها بمنصة “إكس”، إلى أنها “أخبرت السلطات وطالبت بالإنقاذ العاجل”.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس”، في أوائل يوليو الماضي، أعلنت وكالة الأنباء الموريتانية، “أن 89 مهاجرا لقوا حتفهم وفقد عشرات آخرون إثر غرق قاربهم قبالة سواحل موريتانيا بينما كانوا متوجهين إلى أوروبا بحرا بطريقة غير شرعية”.

وفي فبراير الماضي أعلنت صحيفة “البايس” الإسبانية، “أن الاتحاد الأوروبي سيخصص حوالي 200 مليون يورو لمساعدة موريتانيا على منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين”.

هذا “وتدعم إسبانيا خفر السواحل الموريتاني بإعانات سنوية بلغ آخرها 10 ملايين يورو، وكان الاتحاد الأوروبي خصص 12.5 مليون يورو للفترة من 2022 إلى 2027 لمكافحة الهجرة غير الشرعية من موريتانيا”.