موريتانيا تُعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة

أفادت وزارة الخارجية الموريتانية، اليوم الأحد، بأن نواكشوط والدوحة قررتا استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وجاء في بيان للوزارة، أنه “بعد اتصالات مكثفة على مدار الأسابيع المنصرمة، وبمواكبة مشكورة من سلطنة عُمان الشقيقة، قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما”.

وكانت وكالة الأنباء القطرية الرسمية قالت عبر حسابها على توتير، إن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى لقاء في الدوحة مع نظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأضافت الوكالة أن اللقاء “شهد استعراض علاقات التعاون الثنائي واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين”.

يُشار إلى أن موريتانيا كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر سنة 2017 مع بداية الأزمة الخليجية.