موريتانيا.. مؤتمر إقليمي حول أمن الحدود بين ليبيا ودول الساحل

تحتضن العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال مؤتمر إقليمي يبحث التعاون على أمن الحدود بين ليبيا وبلدان منطقة الساحل الإفريقي.

وقالت البعثة الأوروبية للمساعدة على تأمين الحدود في ليبيا إنّ المؤتمر يستمر يومين ويبحث السبل العملية لتعزيز التعاون، بين سلطات الحدود في منطقة الساحل الإفريقي وليبيا.

وذكرت البعثة أنّه يشارك في المؤتمر ممثلون عن موريتانيا وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي والنيجر، وأنّه ينظم المؤتمر بدعم من بعثة الاتحاد الأوروبي الحدودية في ليبيا والخلية الاستشارية التنسيقية الإقليمية لمنطقة الساحل الإفريقي.

وأوضح القائمون على المؤتمر أنّه يهدف إلى مساعدة ليبيا ودول الساحل الإفريقي على تطوير نهج أكثر فعالية لإدارة الحدود ومكافحة الإرهاب والجرائم عبر الحدودية والجرائم المنظمة.