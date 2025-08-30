موريتانيا.. مصرع عشرات المهاجرين بغرق قارب قبالة السواحل الغربية

أعلن خفر السواحل الموريتاني عن غرق قارب كان يقل نحو 160 مهاجراً قبالة السواحل الغربية لموريتانيا، ما أسفر عن مصرع 49 شخصاً وفقدان نحو 100 آخرين. الحادثة وقعت ليل 26-27 أغسطس بالقرب من قرية “محيجرات” الساحلية، على بعد حوالي 80 كيلومتراً غرب العاصمة نواكشوط.

وفقا للمصادر، فإن معظم الضحايا ينتمون إلى دول غرب إفريقيا، بما في ذلك غامبيا والسنغال. وصرح قائد خفر السواحل الموريتانية، محمد عبدالله، بأن القارب كان قد انطلق من غامبيا قبل حوالي أسبوع، وعندما اقترب المهاجرون من السواحل الموريتانية ورأوا أضواء القرية، حاولوا التحرك بشكل جماعي نحو جانب آمن من القارب، مما أدى إلى انقلابه وغرقه.

تم انتشال 49 جثة حتى الآن، بينما تم إنقاذ 17 شخصاً فقط. وما يزال حوالي 100 شخص في عداد المفقودين، مما يشير إلى احتمال ارتفاع عدد الضحايا. وتستمر هذه الحوادث المأساوية في تسليط الضوء على مخاطر الهجرة غير النظامية عبر الطرق البحرية الخطرة، التي تتزايد مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في بعض دول غرب إفريقيا.