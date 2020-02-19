موريتانيا والسنغال تعاون مشترك في مجالات متعددة

موريتانيا والسنغال مجموعة من الاتفاقيات بهدف التكامل والاندماج الاقتصادي [انترنت]

وقعت حكومتا موريتانيا والسنغال، أمس، مجموعة من اتفاقيات التعاون في مجالات متعددة، وذلك ضمن نتائج أسفرت عنها زيارة أنهاها الثلاثاء الرئيس السنغالي، مكي صال لموريتانيا.



ووقع وزيرا الدفاع في هذا الصدد اتفاقاً تقنياً لتسيير دوريات وتمرينات مشتركة بين أركان البحرية الوطنية في كلا البلدين، كما وقع وزيرا المالية والخارجية على المعاهدة المحددة للنظام الجبائي والجمركي المطبق على مشاريع بناء وتشييد جسر روصو الذي سيقام على نهر السنغال، الفاصل الطبيعي بين حدود البلدين.



ووقع وزيرا النفط والطاقة الموريتاني والسنغالي اتفاق تعاون حول مبادرة «كلين غاز» للحد من انبعاث الكربون واستغلال المصادر الغازية من خلال استخدام الطاقات النظيفة.ووقع الوزيران المكلفان بالتنمية الريفية اتفاقاً يرسي منهجية تعاون في مجال الزراعة والري وتنمية المواشي وانتجاع المراعي.



وتوصلت الحكومتان الموريتانية والسنغالية كذلك، ضمن نتائج زيارة الرئيس السنغالي لموريتانيا، عن توقيع بروتوكول اتفاق في مجال المواصلات وتقنيات الإعلام والاتصال والبريد.



وفي مجال القطاع الخاص، دعا الرئيس السنغالي، ماكي صال، رجال الأعمال الموريتانيين للاستثمار في السنغال، وذلك خلال لقاء جمعه الثلاثاء مع رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.



وأعرب الرئيس السنغالي عن أمله «في مواكبة رجال الأعمال الموريتانيين والسنغاليين لجهود السلطات العمومية الهادفة للمزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي والعمل على دعم الفرص التي سيفتحها الاستغلال المشترك للغاز المسال في حقل السلحفاة».

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