موريتانيا والمغرب يبحثان تعزيز التعاون الأمني ومواجهة الهجرة غير النظامية

بحثت موريتانيا والمغرب، السبت، سبل تطوير التعاون الأمني وتعزيز التنسيق في ملفات أمن الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة، خلال مباحثات جمعت وزيري الداخلية في البلدين بالعاصمة المغربية الرباط.

واستقبل وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت نظيره الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، حيث تناول اللقاء آليات تعزيز التعاون بين الوزارتين في المجالات الأمنية والإدارية، إلى جانب تنسيق الجهود المتعلقة بحماية الحدود ومواجهة شبكات التهريب والجريمة المنظمة.

وقالت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك”، إن المباحثات تطرقت إلى تعزيز الدينامية التشاركية بين وزارتي الداخلية في البلدين، ودعم التعاون المركزي بين المؤسسات والجهات المحلية.

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا تطوير التنسيق المشترك في عدد من الملفات، من بينها مكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الإداري واللامركزي بين موريتانيا والمغرب.

ووصل وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين إلى الرباط، الجمعة، في زيارة لم تحدد مدتها، بدعوة من نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.

وأكدت وزارة الداخلية الموريتانية أن الزيارة تأتي في إطار تنامي التنسيق بين نواكشوط والرباط بشأن أمن الحدود، ومواجهة شبكات التهريب، وتعزيز التعاون الأمني في ظل التحديات التي تواجه منطقة الساحل.

كما أشارت إلى أن التعاون بين البلدين يهدف إلى دعم الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التنسيق الأمني، وتطوير المبادلات التجارية بين موريتانيا والمغرب.

تشهد العلاقات بين موريتانيا والمغرب تعاونًا متواصلًا في ملفات الأمن والتجارة والحدود، رغم وجود اختلافات في بعض القضايا الإقليمية، أبرزها ملف إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.

وتؤكد نواكشوط أن موقفها من قضية الصحراء يقوم على الحياد ودعم الحلول السلمية التي تمنع التصعيد في المنطقة، فيما تقترح الرباط منح الإقليم حكمًا ذاتيًا تحت سيادتها، بينما تدعو جبهة البوليساريو إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.