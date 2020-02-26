موريتانيا.. وزيرة خارجية إسبانيا تزور نواكشوط

شاركت في قمة مجموعة الخمس في الساحل [عرب]

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات في نواكشوط، وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا جونزاليس لايا.

حيث شاركت وزيرة الخارجية الإسبانية في “قمة مجموعة الخمس في الساحل” المقرر انطلاق أعمالها في وقت لاحق اليوم العاصمة الموريتانية.

وقالت الوزيرة الإسبانية -في تصريح للإذاعة الموريتانية عقب اللقاء- إنها تقوم بأول زيارة للساحل الإفريقي منذ توليها حقيبة الخارجية الإسبانية، مؤكدة التزام بلادها تجاه “منطقة الساحل” بغية الإسهام في تحقيق الاستقرار والتنمية.

وجرى خلال اللقاء بحث التعلاثات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا وزيرة الخارجية الإسبانية، حيث تم استعراض علاقات التعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

كما التقى رئيس الوزراء الموريتاني، المفوضة المكلفة بالشراكة الدولية في الاتحاد الأوروبي ييتا ايربلين، وتناول اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

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