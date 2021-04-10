موزمبيق.. قلق من تنامي نفوذ «داعش» في البلاد

صرح مصدر أمني في موزمبيق، بأن سلطات البلاد تتخوف من ظهور “جيب” في البلاد يخضع لسيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” للأنباء، إن التنظيم الذي استولى مسلحوه مؤخرا على مدينة بالما ينشط في 3 محافظات بالبلاد هي كابو ديلغادو ونامبولا ونياسا.

وأضاف أن موزمبيق تتعاون مع تنزانيا المجاورة في سعيهما المشترك لمواجهة تنامي نفوذ التنظيم.

وكان “داعش” أعلن سابقا عن استيلائه على مدينة بالما بعد معارك استمرت منذ 24 مارس الماضي.

وقبل أسبوع، أعلنت الشرطة وقوات الأمن أن هجوم “داعش” على بالما تم صده ولم يبق للمسلحين وجود في المدينة.