“موزيلا” تضيف تحديثا جديدا إلى “فايرفوكس”

وقالت «موزيلا» عبر موقعها الإلكتروني عن التحديث الجديد ، إن المستخدم سيرى اقتراحات في وضع التصفح العادي لميزات فايرفوكس الجديدة والخدمات ذات الصلة والإضافات استنادًا إلى كيفية استخدامك للويب، وهي ميزة لن تعمل في وضع التصفح الخاص ولا تعتمد على سجل المتصفح الخاص بك.

وكشفت موزيلا عن أن هناك ميزة جديدة أخرى تتصل بـ«إدارة علامات التبويب المحسّنة»، وهذا يعني أنه سيكون بإمكانك تحديد علامات تبويب متعددة في علامة التبويب الخاصة بك وتجميعها معًا للتنقل أو الإغلاق أو الإشارة المرجعية أو تثبيتها، سيتمكن مدير المهام المحدث من فايرفوكس أيضًا من فهم تأثير الإنترنت، وقد تكون مهتمًا بهذا الموضوع.

وبحسب «موزيلا» فإنه تم تحسين سرعة التمرير وعدد قليل من المقاييس الأخرى ذات الصلة بالأداء.