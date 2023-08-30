موسكو «أيضاً» تراقب الوضع في الغابون

حذر الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، من عدم الاستقرار في حال التأكد من حدوث انقلاب عسكري في الغابون، يتلوه تصريح آخر لمتحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) “دميتري بيسكوف” يحذر أيضاً بأن الوضع في الغابون يثير “قلقًا عميقًا” وأن موسكو تراقب ما يحدث عن كثب.



وأعلنت مجموعة عسكريين عبر التلفزيون الحكومي السيطرة على السلطة بالغابون، بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة، وأعلنوا إلغاء الانتخابات التي جرت السبت، وحلّ جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء تصريحاً لـ”بيسكوف” يقول فيه: “لن أقوم بتعميم أي استنتاجات، لكن الوضع في الغابون يثير قلقًا عميقًا، ونحن نراقب عن كثب ما يحدث هناك”.

وأدت تداعيات تصريح “بيسكوف” المقلقة لمنع المواطنين الروس للسفر إلى الغابون نتيجة الوضع المتأزم فيها، وذلك عبر لسان متحدثة الخارجية الروسية “ماريا زاخاروفا” التي حذرت قائلة: “نحث مواطنينا على الامتناع عن السفر إلى الغابون حاليا”.