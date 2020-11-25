موسكو: الجزائر تلعب دورا بارزاً في حل الأزمة الليبية

في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية اأمس الثلاثاء، أشار السفير الروسي إلى أن الجزائر مرتبطة “ارتباطا كليا ووثيقا بأمن ليبيا نظرا للحدود المشتركة الممتدة بين البلدين ولذلك من “الطبيعي أن تلعب الجزائر دورا له وزنه في دفع الأطراف الليبية إلى المفاوضات والتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف”.

سفير روسيا لدى الجزائر إيغور بيلييف، أكد أن دور الجزائر “عنصر مهم” في المنطقة الإفريقية والمتوسطية، ومن الطبيعي أن تلعب دورا بارزا في حل الأزمة الليبية.

ولفت السفير الى أن الوضع العام في ليبيا “يتطور في الاتجاه الإيجابي.. نأمل خيرا في المسار السياسي” الذي ترعاه الأمم المتحدة للدفع بالأطراف الليبية للوصول إلى تسوية تنهي الأزمة حسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.