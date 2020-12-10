موسكو.. الروسيان المفرج عنهما في ليبيا يتجهان إلى روسيا

نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أفاد بأن وزارة الخارجية الروسية تؤكد إطلاق سراح الروسيين مكسيم شوغالي وسامر سويفان، المحتجزين في ليبيا منذ مايو 2019 ، وهما الآن متوجهان إلى روسيا.

وقال بوغدانوف، اليوم الخميس: “نعم، أطلق سراحهما. الآن في طريقهما إلى ديارهما”.

وأشار إلى أنه يمكن للروسيين الوصول مبدئيًا إلى روسيا مساء الخميس.

وكان عضو الغرفة الاجتماعية الروسية ورئيس صندوق حماية القيم الوطنية، ألكسندر مالكفيتش، أعلن اليوم، إطلاق سراح المواطنين الروسيين المحتجزين في ليبيا مكسيم شولغاي وسامر سويفان.

وكان نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، قد صرح لوكالة “سبوتنيك”، في 18 نوفمبر الماضي، أن العمل على إطلاق سراح المواطنين الروس المحتجزين في ليبيا مستمر، وتأمل موسكو أن يتم إطلاق سراحهما قريبًا.

وقال نائب الوزير: “لا أريد أن أتنبأ أي أحداث، العمل جار. هناك فرصة، آمل ذلك”.

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد وافقت، في وقت سابق، على إطلاق سراح المواطنين الروس المعتقلين، مكسيم شوغالي وسامر سويفان، وفق ما أفادت به وكالة “بلومبيرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة على الوضع.

وبحسب المصادر، تم التوصل إلى اتفاق بين طرابلس وموسكو قبل أسابيع للإفراج عن المواطنين الروس.

وقال المصدر إن شوغالي وسويفان، يمكن إرسالهما إلى موسكو في غضون أيام قليلة وفق ماذكرت وكالة “سبوتنيك”.