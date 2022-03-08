موسكو: العلاقات مع الولايات المتحدة وصلت إلى نقطة اللاعودة

أفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن الولايات المتحدة من خلال تصرفاتها تسببت في وصول العلاقات بين البلدين إلى نقطة اللاعودة.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن مدير قسم شؤون أمريكا الشمالية في وزارة الخارجية الروسية ألكسندر دارتشيف، قوله، إن “واشنطن من خلال تصرفاتها العدائية وتجاهلها المتغطرس لمطالب روسيا بتقديم ضمانات أمنية ملزمة قانونيا، تشمل ضمانات بعدم توسيع الناتو، وعدم نشر أسلحة هجومية قرب حدودنا، وإعادة الإمكانات العسكرية للتحالف (الناتو) إلى حالة عام 1997، هي التي أوصلت العلاقات الروسية الأمريكية، في الواقع، إلى نقطة اللاعودة”.

وأضاف، أنه ينبغي لواشنطن مراعاة مصالح موسكو ومجالات نفوذها.

وأشار إلى أن “ضخ النظام في كييف بالأسلحة الغربية وتواطؤ الولايات المتحدة في اعتمادها على حل قضية دونباس بالقوة لم يترك لنا أي خيار سوى وضع لوغانسك ودونيتسك تحت حمايتنا”.

وتابع المسؤول الروسي: “يبدو أن واشنطن ستحتاج إلى وقت لتعتاد على حقيقة أن هيمنتها أصبحت شيئا من الماضي، وعليها أن تراعي المصالح الوطنية لروسيا التي لها مجال نفوذها ومسؤوليتها”.