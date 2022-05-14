موسكو: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي سيعني نهاية التكتل

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، عن قناعة موسكو بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تفكك هذا التكتل.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن غروشكو قوله للصحفيين: “إذا ضم الاتحاد الأوروبي بالفعل هذه الدولة حيث تسود التشكيلات النازية والإيديولوجيا النازية المتناقضة مع القيم الأوروبية، فإن ذلك سيعني نهاية الاتحاد الأوروبي”.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن دور أوروبا في التجارة الدولية ينخفض، وأن مراكز النفوذ الاقتصادي والسياسي تنتقل نحو الشرق، وقال: “إذا لم يهتم الاتحاد الأوروبي بروسيا كشريك اقتصادي، فإن موسكو ستتصرف عقلانيا، انطلاقا من الواقع الجديد”.