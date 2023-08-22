موسكو: بعض الدول الغربية تحاول استغلال الوضع في ليبيا

أعربت روسيا عن قلقها إزاء ما وصفتها بـ”محاولات بعض الدول الغربية استغلال الوضع في ليبيا لتحقيق أغراضها الجيوسياسية والاقتصادية”.

جاء ذلك على لسان نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوليانسكي قوله: “كما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للقمة الثانية الروسية الإفريقية يوم 28 يوليو، من المهم تحقيق وحدة وطنية حقيقية وعدم السماح بتحول أراضي ليبيا إلى ساحة للمواجهة بين دول ثالثة”.

وأضاف المسؤول الروسي: “روسيا من جانبها، تدرك كافة صعوبات هذه العملية، وستبذل كل بوسعها من أجل المساعدة في التعامل البناء لجميع القوى الليبية”.

وأشار بوليانسكي إلى أن التجربة الليبية خير دليل على أن “أي مبادرات منفصلة، بما فيها تلك التي تفترض إنشاء مختلف الصيغ والطاولات المستديرة لمساعدة التسوية بدون مشاركة كافة اللاعبين الدوليين والإقليميين من ذوي النفوذ، وممثلي ليبيا ذاتها، لن تؤدي إلى النتائج المرجوة”.

وأردف: “روسيا مستعدة للتعامل البناء مع كافة الأطراف المعنية.. وفي الوقت ذاته لا يمكن ألا تثير قلقا لدينا محاولات عدد من الدول الغربية لاستغلال الوضع في ليبيا من أجل تحقيق بعض أغراضها الجيوسياسية والاقتصادية، بما في ذلك في سوق الموارد الهيدروكربونية”.

هذا وقال نائب المندوب الروسي إن تحقيق التقدم في ليبيا مرهون بالجهود المشتركة لكافة الأطراف المعنية في ليبيا، منوهاً إلى أن إجراء الانتخابات سينهي عدم الاستقرار المُطول، وسيسمح بإعادة السيادة واستقرار الأراضي الليبية، حسب وصفه.