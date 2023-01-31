موسكو تؤكد دعمها استضافة مصر لحوار ليبي ليبي للوصول لقاعدة دستورية

أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة الحفاظ على أطر الشرعية في ليبيا المتمثلة في اتفاق الصخيرات وعدم التعامل مع مؤسسات انتهت ولايتها، وفقا لتعبيره.

وأوضح شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي أنّ بلاده ستستمر في التواصل مع مجلسي النواب والدولة للتوافق حول الإطار الدستوري الذي يؤهل لانتهاء المرحلة الانتقالية ويمهد للانتخابات التشريعية والرئاسية بالتزامن.

وتابع شكري أنّ القاهرة تبذل جهود التنيسق لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5 لتوحيد الجيش الليبي وتجنب تجدد المواجهات المسلحة، بحسب وصفه.

وقال شكري إنّه بحث مع الجانب الروسي سبل تحقيق التسوية السلمية في ليبيا، مشيرا إلى أنّ مصر تواصل جهودها للتوصل إلى توافق حول الإطار الدستوري وإنهاء الفترة الانتقالية.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أنّ موسكو تدعم جهود مصر في احتضان الحوار الليبي الليبي للوصول إلى القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.