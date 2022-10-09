موسكو تتهم الاستخبارات الأوكرانية بالضلوع في هجوم جسر القرم

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاستخبارات الأوكرانية خططت للهجوم على جسر القرم ونفذته، وأن الهجوم استهدف موقعا حساسا في البنية التحتية الروسية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن بوتين قوله، في اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين: “ما من أدنى شك في أنه هجوم إرهابي استهدف تدمير موقع حساس في البنية التحتية الروسية”.

وتساءل بوتين: “هل المخططون والمنفذون والعملاء تابعون للاستخبارات الأوكرانية؟”.

من جانبه أكد باستريكين أن مواطنين من روسيا ودول أجنبية ساعدوا الاستخبارات الأوكرانية في التحضير للهجوم.

وأضاف باستريكين، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حدد هوية مدبّري الهجوم على جسر القرم، ووجهة الشاحنة التي استخدمت في التفجير، حيث انطلقت من بلغاريا.