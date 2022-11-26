موسكو تتهم الرئيس الأوكراني بابتزاز الغرب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دخل “فلكه الخاص” وبدأ الآن في ابتزاز الغرب.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن زاخاروفا قولها: “يفهم الغرب أن زيلينسكي هو بالفعل خارج عن سيطرتهم الكاملة، أي أنهم يتحكمون فيه في كل ما هو مفيد لهم، ولكن في نفس الوقت دخل بالفعل نوعا في المدار الغير قابل للتحكم به من تلقاء نفسه.. إنه ببساطة يبدأ في ابتزاز الغرب بعدة طرق”.

وأضافت: “حدث هذا دائما مع كل من أنشأه الغرب بنشاط كمخلوقاته الخاصة، والذين بدؤوا بمرور الوقت في إملاء شروطهم”

وأشارت زاخاروفا إلى أن أوكرانيا تحتاج الآن إلى المزيد والمزيد من الأموال والأسلحة الغربية، على “نطاق كوني” على خلفية الصعوبات التي يواجهها الغرب، حسب وصفها.