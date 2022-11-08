موسكو تتهم الغرب بزعزعة استقرار العلاقات الدولية

اتهم وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، التحالف الغربي بقيادة واشنطن بزعزعة استقرار العلاقات الدولية في محاولة للحفاظ على هيمنته، بينما تتطلع روسيا ودول أخرى لتشكيل نظام عالمي عادل، حسب وصفه.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن لافرف قوله: “لا يزال الوضع في العالم متوترا للغاية. والسبب الرئيسي يتمثل في المحاولات المستمرة للتحالف الغربي الأمريكي لتفادي الخسارة النهائية لقيادته العالمية، على أمل الاستمرار في حل مشاكل تنميته على حساب الأعضاء الآخرين للمجتمع الدولي”.

وأشار الوزير الروسي إلى أن “المفهوم الاستعماري الجديد للنظام العالمي الذي يروج له الأمريكيون وحلفاؤهم يتناقض مع مصالح معظم الدول التي تبدي الاهتمام بتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة وإضفاء صفة الديمقراطية الحقيقة للعلاقات لدولية”.

وشدّد لافروف على أن “روسيا تنطلق بحزم من حقيقة أن العالم الذي تضمن فيه حرية حقيقية للنماذج السياسية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة، يوفر فرصا أكثر بكثير للتنمية الديناميكية والازدهار”.