موسكو تتهم واشنطن بعرقلة دورية عسكرية روسية فى سوريا

اتهمت موسكو، اليوم الخميس، الجيش الأمريكي بتعمد محاولة عرقلة دورية روسية في سوريا، بعد أن قالت واشنطن إن جنودا أمريكيين أصيبوا في تصادم مع مركبة روسية.

ونقلت إذاعة “مونت كارلو” عن وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن فاليري جيراسيموف رئيس الأركان العامة للجيش الروسي أبلغ نظيره الأمريكي في مكالمة هاتفية أن روسيا أخطرت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا بشأن تحركات الدورية الروسية. وذكرت واشنطن أن الواقعة تمثل انتهاكا لبروتوكولات الأمن والسلامة المتفق عليها مع موسكو.

حيث قال مسؤولان أمريكيان، الأربعاء، إن عددا صغيرا من الجنود الأمريكيين أصيبوا في حادث مع قوات روسية في سوريا.

وقال أحد المسؤولين طالبا عدم ذكر اسمه إن الإصابات كانت نتيجة تصادم، وليس هناك أي تبادل لإطلاق النار.

وذكر المسؤول الآخر أن الواقعة حدثت هذا الأسبوع في شمال شرق سوريا وأن الإصابات طفيفة.

وامتنعت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون والقيادة المركزية بالجيش الأمريكي، التي تشرف على القوات الأمريكية في المنطقة، عن التعقيب.