موسكو تتوعد برد صارم على اقتحام مدرسة روسية في وارسو

توعدت وزارة الخارجية الروسية باتخاذ إجراءات جوابية صارمة، ردا على اقتحام قوات الأمن البولندية لمقر المدرسة الروسية التابعة لسفارتها في بولندا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الخارجية قولها في بيان اليوم السبت، إن “مثل هذه الخطوة الوقحة من قبل وارسو التي تتجاوز إطار التواصل الحضاري بين الدول لن تبقى دون رد صارم وعواقب تتحملها السلطات البولندية ومصالح بولندا في روسيا”.

وأضافت أنه “يتعين على المبادرين بمثل هذه الأعمال الاستفزازية أن يفهموا ذلك”.

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا تعتبر الإجراءات البولندية “انتهاكا صارخا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وتعديا آخر على الممتلكات الدبلوماسية الروسية في بولندا”.

وصادرت بولندا، اليوم السبت، مبنى مدرسة ثانوية روسية في وارسو، وفق ما أفادت وزارة الخارجية البولندية.

وقال المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا إن “هذا المبنى سيكون من الآن فصاعدا ملكا لبلدية وارسو”.

هذا وأكد السفير الروسي لدى وارسو، سيرغي أندرييف، أن موسكو لن تترك ما أقدمت عليه السلطات البولندية اليوم باقتحامها مقر المدرسة في السفارة الروسية، دون رد.

ووصف السفير الإجراءات التي اتخذتها السلطات البولندية لاقتحام المدرسة التابعة للسفارة الروسية في وارسو بالوضيعة.

وأضاف أن ما وقع “لم يكن اقتحاما فقط، في الواقع، استيلاء على الممتلكات الدبلوماسية في انتهاك لاتفاقية فيينا، ولكن في هذه الحالة نحن نتحدث ليس فقط عن موضوع البعثة الدبلوماسية، نحن نتحدث عن مدرسة في السفارة حيث يدرس الأطفال”.