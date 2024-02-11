موسكو تختبر «روبوتات» الذكاء الاصطناعي في المعارك

أعلنت موسكو عن اختبار روبوتات عسكرية من المخطط تزويدها بالأسلحة وعناصر الذكاء الاصطناعين، وسيتم استخدامها في الجيش الروسي.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن الجيش الروسي يجري اختبارات على روبوت عسكري جديد متعدد الاستخدامات، يتم اختباره حاليا في ميدان تدريب تابع لمشاة سلاح البحرية في أسطول بحر البلطيق الروسي.

وأشارت المعلومات إلى أن هذا الروبوت سيمكن العسكريين من أداء مهام مختلفة في المنطقة العسكرية الشمالية الغربية لروسيا، مثل مهام تسليم الذخيرة والمؤن، ومهام إزالة الألغام، ومهام الاستطلاع وإجلاء الجرحى.

ووفق المعلومات، أطلق علي الروبوت اسم “PSh-56″، وصممه المخترع والخبير التقني الروسي، سيرغي غرينوك.

وعن مواصفات الروبوت، ذكرت المعلومات، أنه مجهز بأنظمة تحكم عن بعد، وبجنازير مطاطية ومحركين كهربائيين يمكنانه من الحركة في المناطق الوعرة، كما تم تزويد الروبوت ببطاريات تعمل لمدة 8 ساعات بالشحنة الواحدة، ويمكنها العمل في درجات حرارة منخفضة أقل من 0 درجة مئوية.

يذكر أن موسكو سبق وأطلقت سلسلة من الروبوتات المتنوعة، القادرة على القتال بدلاً من الجنود، والتي تم إنشاؤها في معهد أومسك لهندسة المدرعات، وفي العام الماضي، تم إطلاق الروبوتات الخفيفة “أوميتش” و”بوليغون-1إم” في أومسك، وحصلت على أعلى الدرجات في مسابقة عموم روسيا “مخترع عام 2023”.