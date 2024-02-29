موسكو تدرس بناء «محطة طاقة نووية» ثانية في تركيا

أعلنت تركيا موافقتها على إعطاء موسكو موقعا آخر لبناء محطة طاقة نووية ثانية على أراضيها.

وقال رئيس “شركة روساتوم” الروسية، أليكسي ليخاتشيف: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح للعلن أنه اتخذ قرارا سياسيا حول إعطائنا موقعا آخر لبناء محطة طاقة نووية ثانية.

وأضاف ليخاتشيف: نحن ندرس التفاصيل الآن، وعلى الأرجح سيكون الموقع في “سينوب- ولاية تركية في شمال البلاد”، مشيرا إلى أن الموقع ليس على البحر الأبيض المتوسط بل على البحر الأسود.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، صرح في سبتمبر الماضي 2023، عقب مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن بناء أول محطة للطاقة النووية في تركيا “أكويو” مستمر بوتيرة سريعة، كما تجري مناقشة مشروع بناء محطة ثانية للطاقة النووية مع روسيا.

هذا وتقوم “شركة روساتوم”، الروسية، ببناء محطة “أكويو” في تركيا، وتبلغ كلفة المشروع 20 مليار دولار، وقدرته الإجمالية لأربعة مفاعلات 4800 ميغاواط، وتقع المحطة بمنطقة “أكويو” على البحر المتوسط.