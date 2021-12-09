موسكو تدعو إلى عدم التصعيد ضد إيران

دعت روسيا كلا من دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، إلى ضبط النفس في ضوء خطط البلدين لإجراء مناورات تحاكي ضرب إيران.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف، قوله اليوم الخميس للصحفيين: ” أي نشاط تعليمي وتدريبي في مثل هذه المنطقة المتفجرة يحمل مخاطر، إذ أنه يمكن أن يتطور إلى مزيد من التعقيدات ليس هناك حاجة لها. من المهم الآن التحلي بضبط النفس والتركيز على تسهيل عملية التفاوض، التي استؤنفت في فيينا بعد توقف طويل”.

وبحسب ريابكوف، “لا تتفاجأ موسكو بخطط الدولتين الحليفتين لإجراء تدريبات، لكن هذا عامل زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مصدر في الولايات المتحدة، أن وزيري دفاع الولايات المتحدة وإسرائيل قد يناقشان إجراء تدريبات عسكرية مشتركة تهدف إلى الاستعداد لضرب إيران.