موسكو تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى وقف فوري للقتال بين الفلسطينيين وإسرائيل، والتوجه للحوار وصولا إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن لافروف قوله في تصريحات: “تعلن روسيا إدانتها للأعمال الإرهابية وأي أعمال أخرى تنتهك القانون الإنساني الدولي وتضر بالمدنيين، وتدعو إلى الوقف الفوري للقتال واستئناف المفاوضات حول قيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي وعد بها الفلسطينيون قبل 75 عاما”.

وفي وقت سابق، قال لافروف إن خطر تحول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى حرب إقليمية مرتفع للغاية.

بدوره حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحاته مؤخرا أن تفاقم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي و”أي توسع للأزمة محفوف بعواقب وخيمة وخطيرة للغاية، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل قد يمتد ذلك إلى ما هو أبعد من المنطقة”.

وأكد بوتين أن موقف روسيا إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي “يستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على حل الدولتين”.