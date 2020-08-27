موسكو تدعو لنظام مستقر لوقف الأعمال العدائية في ليبيا

دعت روسيا إلى إقامة نظام مستقر لوقف الأعمال العدائية في ليبيا.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخروفا.

وقالت زاخاروفا إن تصريحات أطراف النزاع في ليبيا بشأن تطبيق وقف إطلاق النار مشجعة، حيث تدعو موسكو إلى إنهاء الأعمال العدائية بشكل عاجل.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن المتحدثة في إفادة قولها: “التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس حكومة الوفاق الوطني ورئيس مجلس النواب تثير بعض التفاؤل.. ندعو الأطراف إلى الانطلاق الفوري للمحادثات الليبية في إطار الآليات التي أنشأتها قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا في 19 يناير من هذا العام والتي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510”.

وذكّرت زاخاروفا بأن موسكو مقتنعة بعدم وجود بديل عن تسوية سياسية للأزمة الليبية وتدعو إلى إقامة نظام مستقر لوقف الأعمال العدائية في ليبيا.