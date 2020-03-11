موسكو: تدين العمل الإرهابي الذي استهدف رئيس وزراء السودان

هدفها زعزعة الأوضاع السياسية الداخلية في البلاد [انترنت]

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن إدانتها للعمل الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مشيرة إلى أن هدف العمل هو “زعزعة الاستقرار” في السودان.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: “ندين بحزم العملية الإرهابية التي نفذت في عاصمة السودان، التي هدفها زعزعة الأوضاع السياسية الداخلية في البلاد”.

وأضافت أن “الطابع الاستفزازي لهذه العملية الإجرامية، التي ارتكبت في ظروف المرحلة الانتقالية الصعبة التي يعيشها السودان، واضح”.

وأكدت موسكو “دعمها لنهج القيادة السودانية الرامي إلى تحقيق التوافق الوطني وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الملحة التي تواجه البلاد”.

يذكر أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في الخرطوم يوم 9 مارس الجاري، حين استهدف تفجير موكبه، ثم تعرض لإطلاق نار.

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