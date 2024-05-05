موسكو: ترتيبات افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي لم تكتمل بعد

أعلنت موسكو، أنها تواصل التنسيق مع السلطات الليبية، بشأن تفاصيل افتتاح القنصلية العامة في بنغازي.

وقال مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية الروسية “ألكسندر كينشاك” في تصريحات صحفية ” أن عملية الاتفاق مع الجانب الليبي على إنشاء بعثة قنصلية روسية جديدة في شرق البلاد لم تكتمل بعد، ومن الضروري العمل بجدية على جميع القضايا العملية لضمان عملها الطبيعي، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والجوانب الأمنية، وهو أمر صعب للغاية في ظل الواقع الليبي الحالي”.

وحسب “كينشاك” فإن ليبيا لا تزال تعيش حالة من الازدواجية الفعلية للسلطة، حيث توجد هناك حكومة “الوحدة الوطنية” ومقرها غرب البلاد، تقابلها حكومة مكلفة من مجلس النواب في الشرق.

وأشار “كينشاك” إلى أنه من الواضح أن هذا الوضع يخلق بعض الصعوبات سواء بالنسبة للعمل الطبيعي للبعثات الدبلوماسية الموجودة في هذا البلد أو لإنشاء بعثات جديدة.