موسكو ترحّب بمنح مجلس النّواب الثقة لحكومة «باشاغا»

رحّبت وزارة الخارجية الروسية بقرار مجلس النّواب منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إنّها تعتبر منح الثقة خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة التي طال أمدها في ليبيا على أساس تحقيق اتفاق وطني في إطار حوار ليبي داخلي شامل.

وتتوقع الخارجية الروسية أنّ الحكومة الجديدة ستكون قادرة على حل المهام الصعبة للفترة الانتقالية بنجاح، بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة.

وأردفت الخارجية الروسية «نحن على استعداد للتعاون بشكل بناء حكومة باشاغا من أجل زيادة تعزيز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، وكذلك تطوير العلاقات الروسية الليبية الودية التقليدية والتعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة».