موسكو ترد بغضب على تعليقات بايدن بخصوص بوتين

ردّت موسكو “بغضب” على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن، والتي تتعلق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرة أن هذه التعليقات “تحط من قدر الولايات المتحدة، وأولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات”.

وكان بايدن، وصف الرئيس بوتين خلال حضوره فعالية جمع تبرعات لحملته الانتخابية الرئاسية في ولاية كاليفورنيا، بأوصاف غير لائقة، وقال بأنه “مجنون”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: إن استخدام رئيس الولايات المتحدة لمثل هذه اللغة عن رئيس دولة أخرى من غير المرجح أن يسيء إلى رئيسنا، “الرئيس بوتين”، لكنه يحط من قدر أولئك الذين يستخدمون مثل هذه المفردات.

وأضاف بيسكوف، أن “التعليقات ربما كانت نوعا من المحاولة للظهور كراعي بقر في هوليوود، لكن بصراحة لا أعتقد أن ذلك ممكنا”.

من جهته، قال نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيرميت: “إن مثل هذه التصريحات الفظة لبايدن لا يمكن تفسيرها إلا بخرف الشيخوخة، يبدو أنه يعود إلى مرحلة الطفولة، إلا أنه يجب إعادة تربية الطفل المدلل، وأنا متأكد من أن الشعب الأمريكي لن يكرر الخطأ في الانتخابات الرئاسية ولن يسمح بعد الآن لهذا الدكتاتور الدموي الذي أثار الحروب في مختلف أرجاء العالم بالوصول إلى السلطة”.