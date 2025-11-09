موسكو ترد على أوروبا.. إجراءات مضادة على قيود التأشيرات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو ستتخذ إجراءات مضادة للقيود الجديدة المفروضة على تأشيرات الاتحاد الأوروبي للمواطنين الروس، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي بما يتوافق مع مصالح روسيا الوطنية أولاً وقبل كل شيء.

وفي برنامج “الحق في المعرفة” على قناة “تي في سي”، قالت زاخاروفا: “ستكون هناك إجراءات مضادة، ولكن سيتم اتخاذها بما يتوافق مع مصالحنا الوطنية”.

وأضافت أن تقييد إصدار تأشيرات شنغن للروس الذين سبق لهم السفر إلى أوروبا يمثل خطوة مدمرة للاتحاد الأوروبي، إذ يحرم القارة من السياح الروس القادمين بوثائق نظامية وضمان مالي يضمن إقامتهم القانونية.

واعتبرت أن هذه السياسات قد تدفع أوروبا إلى الدمار الاقتصادي والسياحي.

ويأتي هذا الرد الروسي بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن فرض قيود جديدة على تأشيرات المواطنين الروس، بعد توافق أولي بين جميع دول الاتحاد الأوروبي، مع احتمال انضمام دول شنغن غير الأعضاء إلى القرار.

وستلزم الإجراءات الجديدة المواطنين الروس الراغبين في السفر إلى منطقة شنغن الحصول على تأشيرة جديدة في كل رحلة، مع إمكانية إجراء فحوصات إضافية على الطلبات، مما يشكل تشديدًا كبيرًا على الإجراءات السابقة.

وأكد الناطق باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لاميرت أن حظر إصدار تأشيرات شنغن متعددة الدخول للمواطنين الروس سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 نوفمبر 2025، مشيرًا إلى أن الروس ما زالوا قادرين على الحصول على تأشيرات دخول لمرة واحدة كما هو معتاد.

ويأتي هذا التطور في سياق تزايد التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وسط تبادل ردود فعل سياسية واقتصادية متسارعة، ما يعكس استمرار حالة الاحتقان الدبلوماسي وتأثيرها المباشر على حرية تنقل المواطنين الروس داخل أوروبا.