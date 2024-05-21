موسكو ترفع الحظر المفروض على صادرات البنزين

أصدر مجلس الوزراء الروسي، بيانا أعلن فيه رفع الحظر المفروض على صادرات البنزين، بشكل مؤقت.

وبحسب البيان، “رفعت الحكومة الروسية بشكل مؤقت الحظر المفروض على صادرات البنزين، وسمحت لمنتجي الوقود بتصديره حتى 30 يونيو المقبل، ومن مطلع يوليو المقبل وحتى نهاية أغسطس المقبل سيتم حظر تصدير البنزين مجددا”.

ووفق وسائل إعلام روسية، “اتخذت الحكومة الروسية قرار رفع الحظر لنحو شهر بناء على مقترح تقدمت به وزارة الطاقة الروسية، وستسمح الخطوة بتوسيع إنتاج الوقود من قبل المصافي الروسي واستغلال طاقة التشغيل بشكل كامل”.

هذا وكانت الحكومة الروسية فرضت حظرا على تصدير البنزين من 1 مارس وحتى 31 أغسطس من هذا العام.